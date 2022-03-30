РИАМО - 30 мар. До конца апреля в Подмосковье планируют запустить единую цифровую платформу со спортивными объектами и секциями региона, сообщил журналистам министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

«Мы планируем до конца апреля запустить полностью для жителей», – сказал Абаренов.

По его словам, платформа позволит оценить реальное число жителей, которые занимаются спортом в Подмосковье. Кроме того, она поможет эффективнее управлять спортивными школами и другими объектами.

«Для людей это максимальное удобство. Начиная от «записаться» (в секцию - ред.) до просто банально «посмотреть», что есть в его округе, во всей Московской области. Где побегать, где поплавать, сходить на коньках покататься», – добавил Абаренов.

Он отметил, что на одном сайте пользователи получат доступ ко всем спортивным секциям и тренировкам, которые проводят в Подмосковье. Это будет одним из разделов региональной платформы.

«Идея Андрея Юрьевича Воробьева – чтобы в единой цифровой платформе объединить все услуги для населения в Московской области. Все собрать в одном месте, чтобы человек не мучился, не бегал по разным сайтам», – сказал Абаренов.

Цифровую платформу, где объединят разные услуги для жителей Подмосковья, планируют назвать «Мое», добавил министр.

«Это будет называться «Мое». Спорт один из разделов. <...> Здесь же записаться в секцию, ко врачу, в дом культуры сходить или на какое-то мероприятие. Все будет в одном месте», – рассказал Абаренов.

В среду Абаренов принял участие в расширенном заседании рабочей группы по подготовке заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Заседание прошло в ЦВК «Экспоцентр».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье готовят к запуску платформу по продвижению массового спорта. На ее базе может появиться общероссийский цифровой проект. Эта платформа поможет повысить эффективность спортобъектов Подмосковья и упростит процесс записи жителей в секции.