РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 мар. С 1 апреля Центральный музей Военно-воздушных сил в поселке Монино городского округа Щелково переходит на летний режим работы, сообщается на сайте музея.

Закрытая экспозиция будет работать в среду, четверг и воскресенье с 9:00 до 17:45, в пятницу и субботу — c 9:00 до 18:45. Понедельник и вторник — выходные дни.

Открытая площадка доступна в среду, четверг и воскресенье с 9:00 до 18:45, в пятницу и субботу — c 9:00 до 19:45. Понедельник и вторник — выходные дни.

Адрес музея: п. Монино, ул. Музейная, 1. Телефон приемной — 8(496)250-11-89, заказ экскурсий — 8(495)786-44-12.