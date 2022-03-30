РИАМО - 30 мар. В Московскую областную больницу им. профессора Розанова после отравления в Пушкине госпитализировали 5 человек, сообщили РИАМО в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
По данным СМИ, отравились люди, которые проводили уборку на складе Ozon.
Всех госпитализированных осмотрели медицинские специалисты, была проведена диагностика.
Сейчас трех человек уже выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. Еще двое остаются в стационаре. Они также находятся в удовлетворительном состоянии.
Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.
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