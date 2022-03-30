РИАМО - 30 мар. На портале госуслуг Подмосковья начался прием заявок на предоставление земли за 1 рубль для развития импортозамещающего бизнеса, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Граждане и бизнес получат возможность арендовать земельный участок за 1 рубль в целях размещения импортозамещающего производства. С сегодняшнего дня предприниматели Подмосковья смогут подать заявку на портале госуслуг на предоставление земельного участка. Для этих целей уже подобрано более 250 участков от 5 до 100 соток общей площадью свыше 2,1 тыс. га, расположенных в 38 муниципалитетах», - сказала зампред правительства Подмосковья Анна Кротова.

Она отметила, что помимо максимально сниженной ставки за аренду, земля для производства будет предоставляться в короткие сроки - за 20 рабочих дней.

Подать заявление на льготную аренду можно по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/services/16020, выбрав подуслугу «Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов в целях обеспечения импортозамещения».

В перечень импортозамещающих отраслей, попадающих под меры поддержки, вошли сельское хозяйство, производство пищевых продуктов и одежды, химических веществ и химических продуктов, лекарств, резиновых и пластмассовых изделий, электроники и оптических изделий.

Полный перечень отраслей можно найти на сайте: https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/zakony/25-03-2022-18-40-18-zakon-moskovskoy-oblasti-32-2022-oz-o-perechne-vid.