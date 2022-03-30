РИАМО - 30 мар. Заработала интерактивная карта мест выдачи инвентаря к общеобластному субботнику, который состоится на территории Подмосковья 16 апреля. Об этом сообщается на сайте министерства благоустройства региона.

С интерактивной картой мест выдачи инвентаря в области можно ознакомиться по ссылке>>

В Подмосковье 16 апреля планируется провести традиционный региональный субботник. Для него уже подготовили грабли, метлы, перчатки и саженцы. Субботник будет проходить до 13:00. После него начнется праздничная программа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что каждый двор и город Подмосковья должны радовать глаз и быть опрятными.

Председатель координационного совета Ассоциации председателей многоквартирных домов Московской области Юлия Белехова обращала внимание на то, что мусор, который соберут жители в ходе общеобластного субботника, важно вовремя вывезти.