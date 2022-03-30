РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 мар. Заместитель главы администрации Котельников Мария Галузо на базе филиала МФЦ провела встречу с населением и рассказала об услугах центра, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Московской области предоставляют более 450 государственных и муниципальных услуг, из которых 232 доступны в электронном виде.

В 2021 году самыми популярными услугами стали: запись к врачу и вызов врача на дом, запись в кружки и секции, выдача и замена социальных карт, запись в школу и прикрепление к поликлинике.

Кроме того, руководитель МФЦ Котельников Евгений Журавлев провел занятие по использованию федерального и регионального порталов госуслуг.