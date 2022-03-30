РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 мар. Группа задержания Королевского отдела вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получила сообщение с просьбой оказать сотрудникам полиции помощь в задержании злоумышленника, проникшего в частный дом, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области.

Правоохранители оперативно прибыли по указанному адресу. Выяснилось, что бдительный сосед заметил, как в расположенный рядом частный дом пытался залезть неизвестный человек. Мужчина позвонил в полицию.

Росгвардейцы вместе с полицейскими осмотрели дом и в одной из комнат обнаружили мужчину, подходящего под описание соседа. Он надел на себя хозяйскую дубленку, достал пиво из холодильника и открыл шампанское.

Задержанный гражданин ранее был судим за кражу, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и оскорбление представителя власти. 33-летнего уроженца Кировской области доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время по данному факту проводится проверка.