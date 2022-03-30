РИАМО - 30 мар. Полицейские при поддержки Росгвардии пресекли незаконное производство и сбыт контрафактной спиртосодержащей продукции на территории Московской, Орловской и Самарской областей. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».
По данным ведомства, правоохранителями ликвидирована сеть из 6 подпольных цехов для производства и дальнейшего сбыта фальсифицированного алкоголя. Полиция задержала 7 участников криминальной организации, еще 3 фигуранта объявлены в федеральный розыск.
По итогам спецоперации из незаконного оборота было изъято свыше 150 тонн спиртосодержащей продукции стоимостью 100 млн рублей. Экспертиза показала, что часть изъятого спиртного изготовлена с использованием ядовитого сырья.
Возбуждено уголовное дело, 5 человек арестованы, один находится под домашним арестом, еще один – отпущен под подписку о невыезде. Арестованы банковские счета и элитная недвижимость, принадлежащая задержанным.
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