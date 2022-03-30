РИАМО - 30 мар. Полицейские при поддержки Росгвардии пресекли незаконное производство и сбыт контрафактной спиртосодержащей продукции на территории Московской, Орловской и Самарской областей. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

По данным ведомства, правоохранителями ликвидирована сеть из 6 подпольных цехов для производства и дальнейшего сбыта фальсифицированного алкоголя. Полиция задержала 7 участников криминальной организации, еще 3 фигуранта объявлены в федеральный розыск.

«Алкоголь в бутылках с этикетками известных российских брендов производили и хранили в арендованных складских помещениях на территории Московской, Орловской и Самарской областей. Для маркировки нелегальной продукции использовались поддельные федеральные специальные марки. Фальсификат поставляли в различные регионы страны», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По итогам спецоперации из незаконного оборота было изъято свыше 150 тонн спиртосодержащей продукции стоимостью 100 млн рублей. Экспертиза показала, что часть изъятого спиртного изготовлена с использованием ядовитого сырья.

Возбуждено уголовное дело, 5 человек арестованы, один находится под домашним арестом, еще один – отпущен под подписку о невыезде. Арестованы банковские счета и элитная недвижимость, принадлежащая задержанным.