РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. Комитет по ЖКХ администрации Подольска начал прием заявок для отбора претендентов на предоставление субсидии из бюджета округа юридическим лицам, управляющим многоквартирными домами, сообщает пресс-служба администрации округа.

Управляющим компаниям могут возместить часть затрат на выполненный ремонт подъездов в многоквартирных домах. Всего планируется 15 этапов подачи заявок с 31 марта по 31 августа.

Заявки нужно предоставлять в муниципальное казенное учреждение «Окружное хозяйство» на Октябрьском проспекте, 2 (подъезд 1, кабинет 212) в рабочее время с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 17:00.

Участники отбора имеют право запрашивать необходимые разъяснения у комитета по ЖКХ администрации округа по положению извещения о проведении отбора на предоставление субсидии в течение всего периода проведения отбора. Они могут направлять запросы по электронной почте комитета: komgkx.blag@yandex.ru, ответ должен прийти в течение 2 дней с даты получения запроса комитетом.