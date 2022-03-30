РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 мар. В Домодедове врачи спасли 70-летнюю пациентку с 95% сужением огибающей сердечной артерии, успешно прооперировав ее, сообщается на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

В кардиологическое отделение бригадой скорой помощи была доставлена женщина с диагнозом «острый коронарный синдром». Пациентка жаловалась на сильные боли в груди, в течение полугода любые физические нагрузки вызывали дискомфорт. После исследований у нее были диагностированы ишемическая болезнь и острая артериальная гипертензия, а также выявлено сужение огибающей сердечной артерии на 95%.

Под руководством заведующего отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Леонида Гинзбурга пациентке была проведена операция по стентированию участка и имплантирован протез, который полностью открыл артерию. Уже на следующий день женщина чувствовала себя гораздо лучше.

Кардиологи и сосудистые хирурги напоминают о важности своевременного обращения за медпомощью.