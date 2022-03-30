РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 мар. В подмосковном Королеве состоялся открытый арт-тренинг для постановки целей и поиска ресурса, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель Общественной палаты Ольга Корнеева.

Общественная палата Королева при поддержке семейного клуба «Мультяшка» провела открытый арт-тренинг «Цели и Ресурсы».

«Мероприятие продолжает цикл встреч, задачей которых является дать возможность жителям города познакомиться с передовыми методиками в области коучинга, планирования, менеджмента и управления своими целями», - сказала Корнеева.

Поучаствовать в арт-тренингах могут все желающие независимо от художественной подготовки и возраста.

Тренинг основывается на сочетании базовых принципов работы с цветом и визуализации простых графических элементов для постановки целей и их реализации. Такая методика позволяет оценить любую цель с точки зрения достаточности ресурсов, ее значимости и целесообразности, а также будущую роль в ожидаемом достижении.

На тренинге каждый участник создал свою яркую и уникальную работу, по которой на заключительном этапе ведущая дала персональную расшифровку и рекомендации по достижению выбранной цели.

«Такой формат встреч получил позитивный отклик всех участников и будет продолжен, чтобы больше жителей имели возможность попробовать новые подходы», - заключила Корнеева.