РИАМО - 30 мар. За минувшие сутки в подмосковные больницы были отправлены 116 пациентов, у которых ранее был выявлен коронавирус, что на 35,56% меньше, чем днем ранее (180), по данным сайта стопкоронавирус.рф.

За сутки в регионе выявили 414 новых случаев инфицирования, выздоровели еще 383 пациента, 11 человек спасти не удалось.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в регионе составляет 47,1%. Полную вакцинацию прошли более 5,1 млн человек.

В области продолжается вакцинация от инфекции. Также медики рекомендуют не забывать и о ревакцинации.

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