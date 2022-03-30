РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 мар. В подмосковной Балашихе спасатели в целях обеспечения безопасности провели очередное патрулирование на водоемах округа, они измерили толщину льда и напомнили рыбакам и подросткам об опасности выхода на тонкий весенний лед, сообщается на странице Ногинского ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

По словам начальника «Мособлпожспаса» Геннадия Пестова, задача работников противопожарно-спасательной службы – не допустить происшествий на водных объектах. В зону риска, как правило, попадают рыбаки и дети. И если у взрослых чувство самосохранения вытесняется азартом, то детьми чаще всего движет любопытство.

«Ребята часто ходят на водоемы весной не только покормить птиц и полюбоваться природой, но и попробовать лед на прочность, посмотреть, насколько он растаял. Это большая проблема, и родителям нужно обязательно объяснить детям, насколько велик риск несчастного случая на весеннем льду. Подростки должны знать, что человек в ледяной воде погибает за считанные минуты, и вероятность его спасения ничтожно мала», – сказал Пестов.

В ходе рейда спасатели побеседовали с подрастающим поколением о недопустимости выхода на весенний лед, раздали профилактические памятки о мерах безопасности на водоемах в весенний период, а также напомнили любителям подледного лова способы самоспасения, ведь по-прежнему большое количество людей выходит на рыбалку, пренебрегая рекомендациями спасателей и понимая, что риск провала с каждым днем все выше.

Пестов отметил, что если несчастный случай произошел и лед под ногами проломился, главное – не поддаваться панике. Широко раскинув руки, чтобы не погрузиться с головой, нужно попытаться избавиться от лишних тяжестей, громко позвать на помощь и постараться перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлекает под лед.

«Выбираться на лед можно таким же способом, каким садятся на высокие подоконники – спиной к выбранному месту. Как только большая часть тела окажется на льду, нужно перекатиться на живот и отползти подальше от места провала», – подчеркнул Пестов.