РИАМО - 30 мар. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что в европейских странах русофобия стала преобладающим направлением, сообщает kp.ru.
Также премьер-министр сообщил, что в условиях спецоперации на Украине Польша устанавливает в этой области определенные стандарты.
Геополитическая ситуация обострилась в мире после начала военной спецоперации России на Украине 24 февраля. Западные страны отреагировали на нее введением огромного числа жестких санкций. Многих российских спортсменов отстранили от различных соревнований, также под санкции попали и культурные деятели РФ.
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