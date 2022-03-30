РИАМО - 30 мар. Первое место в новом предметном рейтинге вузов России занял МГУ имени Ломоносова, второе - Санкт-Петербургский государственный университет, ВШЭ заняла третью строчку, сообщил президент Российского союза ректоров, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.

Предметные рейтинги по России - это новый вектор развития рейтинга «Три миссии». Новый рейтинг провели по 29 предметам, в будущем их число планируют увеличить до 60 предметов.

Рейтинг включает такие темы, как математические и естественные науки, инженерное дело, здравоохранение и медицина, науки об обществе, образование и педагогические науки, гуманитарные науки.

«Итоги нашего рейтинга. Медальный зачет - это по скольким предметам вуз занимает первое место. Первое место занял МГУ имени М.В. Ломоносова, 12 первых мест по предметам, вторых - 1, третьих - 4, всего 17 в медальном зачете. На втором месте - Санкт-Петербургский государственный университет. <…> Третье - Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», медальный зачет - 9: 4 первых места, 2 вторых и 3 третьих», - сказал Садовничий.

Он отметил, что на четвертом месте - Уральский федеральный университет имени первого президента России Бориса Ельцина, пятое место - Национальный исследовательский Томский политехнический университет, шестое - Санкт-Петербургский горный университет, седьмое - НИЯУ МИФИ, восьмое - МФТИ, девятое-десятое места разделили университет ИТМО и Казанский (Приволжский) федеральный университет.

«Всего 29 предметных рейтингов проведены. Вошли 136 вузов страны из 41 региона. <...> Это первый наш предметный рейтинг, он будет обсуждаться. Мы готовы отстаивать его объективность и полезность», - уточнил Садовничий.

По его словам, предметные рейтинги дополнят линейку рейтингов «Три миссии университета».

«Если первый выпуск рейтинга «Три миссии» охватывал 200 университетов, то пятый выпуск представлял 1650 университетов из 97 стран, в том числе 112 российских. Мы обсуждаем развитие рейтинга - это региональные рейтинги и предметные рейтинги. В декабре мы опубликовали пилотные локальные рейтинги вузов, включающие 327 вузов из 79 регионов РФ», - уточнил Садовничий.