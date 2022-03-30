РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 мар. Заместитель руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Игорь Дойников 1 апреля проведет выездной прием граждан в Домодедове по общим вопросам, входящим в компетенцию комитета, сообщается на сайте ведомства.

Прием пройдет с 11:00 до 16:00 в помещении следственного отдела по городу Домодедово по адресу: ул. Советская, д. 5.

Прием осуществляется по предварительной записи, а также в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).