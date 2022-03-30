РИАМО - 30 мар. Грузовик Renault насмерть сбил курьера на велосипеде при повороте на Алтуфьевское шоссе с улицы Илимской, инцидент произошел в среду, сообщает пресс-служба столичной ГИБДД.

Известно, что грузовик нарушил требования дорожного знака и сигнала светофора. При этом курьер пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет светофора, но не спешившись с велосипеда.

По данному факту назначена проверка.

Загруженность дорожной сети в Москве на данный момент оценивается в 4 балла из 10.