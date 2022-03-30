РИАМО - 30 мар. Сейчас в России появились новые возможности для развития креативных индустрий, есть много молодых людей, которые хотят создавать для своей страны продукт своей интеллектуальной собственности, сообщил руководить АНО «Центр креативных индустрий «Новый город», региональный координатор волонтеров культуры Подмосковья Михаил Иванов.

«На сегодняшний день государство и различные институты развития запустили десятки различных программ поддержки населения в сфере креативных индустрий, медиа и маркетинга, которые дают возможности тем, кто их ищет. За последние 2 недели мы со своей командой подали разного рода заявки на 12 различных грантов. Собрались, подумали, поменяли вектор ближайшего развития, определили новые приоритеты, начали изучать новые инструменты», — сказал Иванов.

Он добавил, что проводятся еженедельные консультации, встречи, ведется общение, на форумах с молодежью появляются новые смыслы.

«Я стал видеть много молодых людей с горящими глазами и желающих менять этот мир, желающих создавать для своей страны продукт своей интеллектуальной собственности. Это все окрыляет и вдохновляет. Я ежедневно просыпаюсь почти с рассветом, так как быстрей хочу на работу, потому что понимаю: время сейчас такое, открытое для нас, нельзя упускать драгоценные минуты», — отметил Иванов.

Он подчеркнул, что сейчас время для тех, кто займет проактивную позицию и будет со всеми своими умениями, знаниями создавать новую Россию.

«Она – Россия – открывает столько возможностей! Важно их видеть. Я уверен: мечта каждого осуществится, только, пожалуйста, не ищите причин, ищите возможности!» — заключил Иванов.