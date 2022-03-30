РИАМО - 30 мар. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения от Главного управления Пенсионного фонда РФ №5 и приняло решение включить ООО «Жил Строй Сервис» в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на оказание комплекса услуг по уборке помещений. В связи с нарушением ООО условий исполнения контракта учреждение расторгло его в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Подмосковное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Жил Строй Сервис» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.