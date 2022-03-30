РИАМО - 30 мар. За минувшие сутки на территории Подмосковья выявили 414 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в области зафиксировали 959 592 случая инфицирования, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В настоящий момент коллективный иммунитет к инфекции в регионе составляет 47,1%. Полную вакцинацию прошли более 5,1 млн жителей региона.

Врачи рекомендуют не забывать о вакцинации и своевременно проходить ревакцинацию. Прививку можно сделать в городских поликлиниках.

Россиян прививают препаратами отечественного производства. Прививки могут сделать и подростки в возрасте от 12 лет.

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