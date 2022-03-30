РИАМО - 30 мар. Арбитражный суд Московского округа признал законными решение и предписание УФАС Подмосковья о нарушении Московским областным региональным отделением Фонда социального страхования РФ закона о контрактной системе. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступила жалоба гражданина на действия ГУ – Московское областное РО Фонда социального страхования РФ (заказчик) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) через проведение открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей для инвалидов в 2020 году.

По результатам рассмотрения управление признало жалобу частично обоснованной и выдало заказчику обязательное для исполнения предписание.

Заказчик не согласился с этим решением и обратился в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал госучреждению в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России.