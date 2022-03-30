РИАМО - 30 мар. В столичном районе Очаково-Матвеевское построят многофункциональный офисный комплекс, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) внесла изменения в правила землепользования и застройки города (ПЗЗ) в отношении территории по адресу: ул. Рябиновая, вл. 28А.

В настоящее время на данном земельном участке площадью 5,3 га расположены ремонтные мастерские, ангары, автомойка общей площадью более 18,8 тыс. кв. м.

Как пояснила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, по результатам внесения изменений в ПЗЗ инвестор сможет приступить к возведению многофункционального офисного комплекса.

«Функциональное назначение позволит, помимо офисов, разместить в здании объекты торговли и общественного питания, объекты для занятия спортом в помещениях, объекты амбулаторно-поликлинического и стационарного медицинского обслуживания», – отметила Пятова.

Суммарная поэтажная площадь объекта составит порядка 186 тыс. кв. м.