РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. С 1 апреля в школах подмосковного Подольска начнется прием документов для зачисления детей в первый класс на будущий учебный год, сообщает пресс-служба администрации округа.

В 2022 году прием детей в первый класс идет поэтапно. До 30 марта в 27 общеобразовательных учреждениях округа, имеющих дошкольные отделения, шло зачисление воспитанников подготовительных групп путем перевода по личному заявлению родителей (законных представителей) на имя директора учреждения.

С 1 апреля по 30 июня будут принимать заявления от граждан, имеющих внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления в школу, а также детей, проживающих на территории, за которой закреплено общеобразовательное учреждение.

С 6 июля до 5 сентября проведут прием заявлений для тех, кто желает обучать детей в школе не по месту проживания (пребывания) на свободные места.

Подробную информацию по зачислению ребенка в первый класс можно получить на официальном сайте комитета по образованию администрации городского округа Подольск: https://podolskobr.edumsko.ru или по телефону горячей линии: 8(496)763-61-74 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00.