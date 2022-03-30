РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают Сергея Королева 1971 г. р., без вести пропавшего 13 марта в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

Рост мужчины 170 см, телосложение плотное, волосы темные, глаза карие. Был одет в синюю куртку, тельняшку, синие спортивные брюки, черно-коричневые ботинки.

Всех, кто знает местонахождение пропавшего, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев.