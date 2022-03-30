РИАМО - 30 мар. В России не требуется проводить воинскую мобилизацию, так как в профессиональной армии достаточно военных, а из-за автоматизации армии в целом не требуется большой численности бойцов, сообщил руководитель детского патриотического объединения «Витязь-Быково», начальник штаба местного отделения ВВПОД «Юнармия» Подольска Евгений Лукошников.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине.

«Я считаю, что всеобщей воинской мобилизации не будет по двум причинам. Первая: у нас хватает численности профессиональной армии. Наши военные – профессионалы и их достаточно. Вторая: армия автоматизируется – это ракеты, самолеты, реактивные установки, и большого количества численности армии здесь уже не требуется», – сказал Лукошников.

Он привел в пример ситуацию с автомобилем: если бы его делали вручную, то потребовалось 100 человек, а если все автоматизировано, то задействуется всего 10 человек. Лукошников отметил, что то же самое происходит в российской армии, поэтому мобилизации не будет.

Ключевой целью России в ходе спецоперации является демилитаризация Украины.