РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 мар. Холодную воду отключили в среду в ряде домов на улицах Детской и Островского в микрорайоне Саввино подмосковной Балашихи, воды не будет до окончания ремонтных работ, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

С 10:30 для проведения работ на водопроводных сетях по адресу: Балашиха, мкрн Саввино, ул. Островского, 38 требуется временное прекращение подачи холодного водоснабжения.

Под отключение попали жилые дома частного сектора: ул. Островского, дома с 3 по 41 и ул. Детская, дома с 20 по 38.