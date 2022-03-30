РИАМО - 30 мар. В Подмосковье срок назначения ежемесячной выплаты на питание для беременных женщин и кормящих матерей с детьми до трех лет сократили до 7 дней. Оформление выплаты доступно на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, IT и связи Московской области.

«Мы сократили срок предоставления услуги и исключили необходимость посещения МФЦ, чтобы мамы могли больше времени уделить своим детям. Для оформления госуслуги нужна только подтвержденная учетная запись ЕСИА и доступ в интернет», – рассказала министр государственного управления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник.

Ежемесячные денежные выплаты на питание в Подмосковье назначаются беременным женщинам со срока от 12 недель, кормящим матерям в течение 6 месяцев с даты родов и детям до 3 лет. Если в семье несколько детей в возрасте до 3 лет, выплата предоставляется на каждого ребенка.

Госуслуга появилась на региональном портале Подмосковья в 2019 году, с того времени ею воспользовались 664 тыс. раз.

Оформить услугу можно на региональном портале госуслуг в разделе «Соцподдержка» – «Поддержка семей с детьми». Решение о назначении ежемесячной денежной выплаты придет в личный кабинет заявителя. Выплата на питание поступает ежемесячно не позднее последнего числа текущего месяца.

Помимо выплат на питание в Подмосковье действуют и другие меры поддержки молодых матерей. Ознакомиться с полным перечнем услуг можно с помощью комплексного сервиса «Рождение ребенка».