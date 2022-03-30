РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 мар. Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который пытался вынести электроинструмент на сумму более 26 тыс. рублей из магазина в Щелкове, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

На пульт дежурного вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании КТС из магазина Castorama. По прибытии на место росгвардейцы задержали ранее судимого мужчину 1980 года рождения, зарегистрированного в Пензенской области, пытавшегося вынести электроинструмент.

Злоумышленник, повредив тент и ограждение летнего павильона, где продаются товары для сада и огорода, пытался через проделанное отверстие просунуть электроинструмент за пределы торгового помещения.

После задержания гражданин был передан прибывшим сотрудникам МУ МВД России «Щелковское».