РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 мар. В Домодедове в апреле начнется месячник благоустройства, во время которого отремонтируют ограждения, тротуары, покрасят остановки, уберут мусор, сообщил глава округа Михаил Ежокин.

Глава округа провел штаб ЖКХ с профильными службами, управляющими компаниями, а также с председателями многоквартирных домов и общественными помощниками главы.

«Ключевая задача – налаженное взаимодействие между управляющими компаниями и жителями. Это касается и внеплавновых работ, и тех, что стоят в плане как ежегодные. Что касается плана, с начала апреля стартует месячник благоустройства: проведем ремонт и покраску ограждений, ремонт тротуаров и проездов, мойку и покраску остановок, спил сухостоя и, конечно, уборку мусора. В середине месяца во всем Подмосковье пройдет общеобластной субботник», – написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он поручил ответственным максимально качественно обеспечить исполнение каждого пункта. На каждый запрос от жителя должна быть оперативная реакция.