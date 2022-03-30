РИАМО - 30 мар. Трехэтажный детский сад на 325 мест для воспитанников построят в жилом районе «Южная Битца» в Ленинском округе. Объект уже получил разрешение на строительство, здание будет возведено за счет внебюджетных источников финансирования в рамках договора о комплексном развитии территории, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

Площадь будущего детского сада составит 4 924 кв. м. Учреждение включит в себя игровые комнаты, залы для занятий музыкой и физкультурой, помещения для развивающих занятий, медицинский блок, пищеблок и прачечную.

Территорию вокруг учреждения также благоустроят. На ней появятся функциональные игровые и спортивные площадки, а также теневые навесы.

Отмечается, что новое учреждение позволит создать в микрорайоне 92 новых рабочих места.

Всего в жилом районе «Южная Битца» группа компаний ФСК за счет внебюджетных источников построит четыре детских сада на 325 мест каждый, 2 школы на 1 150 и на 1 550 мест, поликлинику на 355 посещений в смену. Также в районе создадут спортивные площадки, скейтпарк и места для выгула собак.