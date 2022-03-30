РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 мар. На портале «Добродел» идет голосование по выбору мест установки камер системы «Безопасный регион», жители Щелкова могут определить места, где необходима установка камер, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Система «Безопасный регион» — это видеонаблюдение, интегрированное в Центр управления регионом. Она помогает найти грабителей или скрывшихся с места участников ДТП. Городской округ Щелково активно использует систему и продолжает наращивать мощности в этом направлении.

Проголосовать можно до 10 апреля на портале «Добродел»: https://vote.dobrodel.ru/videonabludenie2022.