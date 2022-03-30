РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 мар. Профильные заместители главы Красногорска, начальники управлений администрации, а также муниципальные депутаты ведут прием граждан в среду, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Единый день приема стартовал во Дворце культуры «Подмосковье». Мероприятие пройдет до 17:00.

По словам одного из организаторов, на встречу пригласили около 400 жителей Красногорска, которые были записаны на личный прием к главе муниципалитета. Практика прошлого Единого дня приема, состоявшегося в декабре 2021 года, показывает, что часть вопросов решается на месте и не требует вмешательства главы.

В случае, если руководители направлений не смогут помочь тому или иному гражданину, они передадут вопрос главе округа Дмитрию Волкову.