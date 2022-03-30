РИАМО - 30 мар. Правительство Москвы выделило 200 млн рублей городскому Агентству инноваций. Средства направят на финансирование утвержденной ранее программы поддержки проведения пилотных тестирований инновационной продукции на объектах городской инфраструктуры, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Постановление о выделении дополнительных средств уже подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Программа пилотного тестирования инновационных решений реализуется в столице с 2019 года и позволяет разработчикам проводить испытания новых технологий и продуктов в реальных или приближенных к реальности условиях. В результате разработчики могут устранить выявленные проблемы и оценить рыночный потенциал своего продукта.

Возможности для тестирования предоставляют 60 площадок городской инфраструктуры: 24 организации здравоохранения и социального обслуживания, 12 культурно-досуговых и 4 образовательных учреждения, а также технопарки, учреждения в сфере ЖКХ, транспорта и другие организации.

Получить грант на проведение пилотного тестирования могут любые технологические компании или стартапы, разрабатывающие либо выпускающие новые продукты, технологии или программное обеспечение.

Размер грантов составляет до 2 млн рублей на каждое тестирование. Полученные средства могут быть использованы для компенсации затрат на логистику, страхование, сертификацию, расходные и комплектующие материалы, оплату труда, ремонт и техническое обслуживание, аренду дополнительного оборудования, необходимого для апробации разработки.

Получить детальную информацию и подать заявку на пилотное тестирование можно на сайте Московского инновационного кластера. Прием заявок на получение грантов будет открыт 11 апреля 2022 года.

Решение о финансовой поддержке программы пилотных тестирований инноваций является частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления.

За два последних года в рамках программы было инициировано более 180 пилотных испытаний. В результате технологические компании смогли привлечь инвестиции в объеме более 650 млн рублей и заключить контракты на общую сумму около 220 млн рублей.