РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 мар. На оперативном совещании главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой рассмотрели статистику обращений жителей округа по содержанию территорий и заслушали доклад о текущей оперативной обстановке, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Директор Центра гражданской защиты Роман Поликарпов доложил о текущей оперативной обстановке на территории округа. За прошедшую неделю зарегистрировано 125 ДТП, двое пострадавших. Поступило 5 ложных сообщении о минировании зданий. Бригады МЧС совершили 37 выездов по сообщениям о пожарах (возгораниях). В 14 случаях вызовы оказались ложными, в 13 проведены аварийно-спасательные работы. На пожаре в частном доме в СНТ «Подрезово» пострадал 1 человек.

Отчетные данные озвучила руководитель муниципального Центра управления регионом Виктория Щепкина. Значительное увеличение общего количества обращений по всем ведомствам произошло из-за сложной ситуации на Осташковском шоссе в районе деревни Погорелки. Здесь круглосуточно работают ремонтные бригады муниципалитета, региональных и федеральных организаций, ведущих строительные работы. Мониторинг за ситуацией на этом участке дороги осуществляется на постоянной основе.

По-прежнему лидером по количеству жалоб по содержанию территорий дворов остается ЖК «Ярославский». Причинами прироста обращений по всему округу стали: образование большого количества ям на дорогах, необходимость восстановления газонов и территорий после завершения земляных работ, несвоевременное проведение профилактических осмотров ответственными организациями линий наружного освещения.