РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. В микрорайоне Климовск Подольска отключили электричество в 15 домах из-за плановых работ по обрезке деревьев в охранной зоне воздушных линий электропередачи (ВЛ), сообщили в теротделе администрации округа.

В среду с 9:00 отключили электричество по адресам: ул. Рощинская, 2, 4, 6, 8/22, Красная, 1, 2, 3, Школьная, 22/8, 24, 26, 28, 30/5, 32/4, 34, 36. Электроэнергию не будут подавать до 12:00.

Подольский ПО Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго» проводит плановые работы по обрезке деревьев в охранной зоне ВЛ.