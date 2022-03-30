РИАМО - 30 мар. Росавиация продлила временное ограничение на авиаперелеты в южный и центральный регионы РФ до 7 апреля, сообщает «Вечерняя Москва».

В настоящий момент временно ограничены полеты в аэропорты Белгорода, Анапы, Воронежа, Брянска, Краснодара, Курска, Геленджика, Ростова-на-Дону, Липецка, Симферополя и Элисты.

Аэропорты других городов страны продолжают работу в штатном режиме.

С началом спецоперации на Украине 24 февраля Россия закрыла для гражданских самолетов воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией.