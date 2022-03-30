РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. В подмосковном Подольске сотрудники полиции изъяли патроны у рецидивиста из микрорайона Климовск, возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД России по городскому округу.

Сотрудники уголовного розыска Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску около дома на улице Школьной задержали ранее судимого 41-летнего местного жителя, подозреваемого в приобретении и хранении боеприпасов.

В результате личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли 22 предмета, конструктивно схожих с патронами. В ходе исследования установили, что изъятые патроны калибра 7,62 мм относятся к категории боеприпасов, пригодных для стрельбы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.