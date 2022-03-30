РИАМО - 30 мар. Студенты Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина проходят практику на базе государственных бюджетных учреждений ветеринарии Подмосковья. По окончании практики в регионе остаются работать более 30% выпускников академии, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.

Практическая подготовка кадров для современного рынка труда - одна из ключевых проблем, ограничивающей устойчивый рост экономики России в последние годы. При этом самостоятельная политика образовательных организаций играет большую роль в освоении практических навыков студентами.

«Учебная практика создана для закрепления полученных знаний студентов профильных вузов, а также она дает возможность больше узнать профессию, в которой студенты будут заняты. За это время студенты получают практические навыки у ветеринарных специалистов при проведении противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах: отрабатывают навыки взятия проб крови, проведения туберкулинизации, изучают требования ветзаконодательства, ветеринарные правила и другие нормативные акты, регламентирующие ветеринарную деятельность», - сказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Активное участие сотрудников в подготовке молодых специалистов оказывает огромное влияние на популяризацию профессии и привлечение специалистов в Госветслужбу Подмосковья.

Прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации завершает их подготовку. В работе государственных экзаменационных комиссий участвуют представители ветеринарной службы Московской области, они оценивают уровень компетентности выпускников, а также качество их профессиональной подготовки.

Трудоустройство выпускников - важный показатель в мониторинге эффективности учебных заведений. Около 30% молодых ветеринарных врачей и ветсанэкспертов, закончивших ветакадемию, устраиваются на работу в ветеринарную службу Московской области.

С начала текущего года уже 140 студентов академии им. Скрябина прошли практику в государственных бюджетных ветеринарных учреждениях региона.