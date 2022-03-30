РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 мар. Полицейские Щелкова задержали мужчину по подозрению в краже ювелирных украшений из квартиры знакомой, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В полицию поступило заявление от 24-летней местной жительницы о том, что ее знакомый похитил из шкатулки ювелирные украшения, находясь у нее в гостях в квартире на улице Неделина. Сумма ущерба составила более 63 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый 28-летний житель Ивантеевки.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».