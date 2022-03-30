РИАМО - 30 мар. Теперь все протоколы осмотров новорожденных на дому заполняются в электронном формате и сразу отправляются в систему ЕМИАС, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В начале года мы запустили пилотный проект — патронажные медсестры двух поликлиник начали вести протоколы осмотров новорожденных на дому в цифровом формате с помощью специальных планшетов, подключенных к ЕМИАС, ключевому компоненту единой цифровой платформы здравоохранения», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что раньше медсестры сначала вручную заполняли бумажную форму при визите к малышам, а потом - уже в поликлинике - переносили информацию с бумаги в ЕМИАС.

Пилотный проект показал, что цифровые планшеты экономят медикам около 30% времени. Также нововведение упрощает работу специалистов, избавляет от лишней бумажной волокиты и помогает уделить больше внимания осмотру малышей и консультированию родителей.

Осмотр новорожденных на дому проводится в течении первого месяца жизни всех детей. В этот период медики проверяют состояние здоровья ребенка и рассказывают родителям о правильном кормлении, уходе за младенцем. Посещение педиатра и медсестры помогает вовремя заметить проблемы со здоровьем ребенка.