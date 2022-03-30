РИАМО - 30 мар. В Москве начал работу проектный акселератор «Округа». Старшеклассники, студенты, активисты и волонтеры города выступят с инициативами по развитию различных сфер столицы, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Встречи и мероприятия акселератора пройдут на 11 образовательных площадках Москвы. Жители Троицкого и Новомосковского административных округов будут работать вместе.

«Проектный акселератор предусматривает несколько этапов. До конца апреля участники встречаются с наставниками, которые делятся своим опытом создания и продвижения командных проектов. Затем они примутся за разработку своих собственных идей. Важно, что инициативы будут исходить от молодежи, а значит, ответят на ее самые актуальные запросы», – заявила заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Участники акселератора детально проработают свои проекты в июне. Им предстоит определить аудиторию, этапы реализации, сметы, партнеров и другие параметры. Защищать свои проекты им предстоит в конце июня.

В каждом округе будет определен победитель, чей проект получит поддержку от комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

Победителей представят в День молодежи, 27 июня. Инициативы будут реализованы в течение 6 месяцев.

Получить подробную информацию о конкурсе и подать заявку на участие можно в группе «Молодежи Москвы» во «ВКонтакте».