РИАМО - 30 мар. В столичном районе Кузьминки почти 400 человек получили предложение переехать в две новостройки, возведенные по программе реновации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Заселение домов уже началось. Один дом находится на улице Шумилова, 4, второй - на улице Юных Ленинцев, 117.

«Новые квартиры здесь предложили москвичам из двух старых пятиэтажек, расположенных по адресам: улица Шумилова, дом 22 и улица Юных Ленинцев, дом 113, корпус 3», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что в общей сложности новоселье смогут справить более 390 москвичей из 160 семей. На данный момент 370 человек – 150 семей, уже выбрали новое жилье и готовятся к переезду

В конце 2021 года ввели в эксплуатацию дом на улице Шумилова. Рядом с ним находятся детские сады, школы, Московский Губернский театр и станция метро «Кульминки». Квартиры в этом доме предложили 190 жителям пятиэтажного дома №22 на той же улице, 179 из них уже выбрали жилье.

Дом на улице Юных Ленинцев также построили в прошлом году и рядом с ним располагается парк, музей-заповедник «Кузьминки-Люблино». Квартиры получат 203 человека из соседней пятиэтажки, 75 семей из 80 уже выбрали жилье.

Всего в Кузьминках по программе ветхого жилья планируют расселить 287 домов, в которых проживает свыше 64 тыс. человек.