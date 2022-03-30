РИАМО - 30 мар. В Московском зоопарке в семействе редких капуцинов плакс Матроса и Нори родился детеныш, его пол пока неизвестен. Понаблюдать за этими животными можно в павильоне «Дом обезьян» на новой территории зоосада, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Капуцины плаксы, или траурные капуцины, получили столь невеселое название из-за своего протяжного крика, напоминающего плач ребенка. На самом же деле эти зверьки грустить не любят: они очень активны, любопытны и общительны», — сказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Всего в столичном зоопарке проживают шесть особей: самец Матрос, самки Нори и Смолли, а также два подросших детеныша и один новорожденный.

Пока новорожденный капуцин проводит все время с матерью, но к четырем месяцам он будет более самостоятельным. В этот период зоологи смогут узнать его пол, провести медицинское обследование и дать малышу имя.

Когда детеныш повзрослеет, его отправят в один из ведущих зоопарков России или зарубежья, где он найдет себе пару и обзаведется собственной семьей.

В дикой природе продолжительность жизни капуцинов плакс составляет более 30 лет, в неволе они могут прожить до 55 лет.​

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