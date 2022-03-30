РИАМО - 30 мар. Вооруженные силы Украины произвели обстрел Луганска. Удар был нанесен ракетным комплексом «Точка-У», сообщают «Известия».

Обстрел из населенного пункта Северодонецк был зафиксирован в 05:25 среды.

28 марта ВСУ открыли огонь из артиллерийского орудия по селу Логвиново в ЛНР.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. При этом 29 марта РФ приняла решение ограничить активные боевые действия на киевском и черниговском направлениях.

Российские войска нанесли удар «Калибрами» по крупнейшей топливной базе ВСУ>>