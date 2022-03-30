РИАМО - 30 мар. Почти тысяча арендаторов городских помещений в столице смогут при продлении договоров аренды на новый срок отменить обеспечительные платежи за последние пять месяцев. Мерой поддержки могут воспользоваться добросовестные арендаторы, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



«Новый инструмент антикризисной поддержки, принятый мэром Москвы (Сергеем Собяниным – ред.), рассчитан на предпринимателей, которые планируют продлить договоры аренды, и тех, кто уже сделал это ранее. Получить освобождение от внесения обеспечительного платежа за последние пять месяцев аренды смогут почти тысяча предпринимателей. Это позволит снизить финансовую нагрузку на их бизнес», — сказал Ефимов.



С 2019 года при продлении срока договора аренды нежилых помещений предприниматели должны вносить деньги за последние 5 месяцев аренды, что позволяет городу избежать потерь финансов, если арендатор был недобросовестным и с ним нужно досрочно прекратить действие договора.



Как отметил глава департамента городского имущества Максим Гаман, воспользоваться отменой обеспечительных платежей смогут те арендаторы, которые выполняли свои обязательства, у которых не было долга при использовании помещений города в течение года до подачи соответствующего запроса. При продлении договоров условие об обеспечительном платеже не будет включаться в соглашение.



Гаман добавил, что из тысячи предпринимателей, которые смогут использовать меру поддержки, 514 ранее заключили соглашения с Москвой на пролонгацию на новый срок. Им достаточно подать обращение в департамент городского имущества для отмены обеспечительного платежа через электронную приемную на официальном сайте мэра Москвы. Если предприниматели продлили договор и уже сделали обеспечительный платеж, то эта сумма зачтется в текущих платежах.



Чтобы продлить договор аренды нежилой недвижимости, нужно обратиться за получением госуслуги «Выдача дополнительного соглашения о внесении изменений в договор аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности города Москвы, за исключением земельных участков и объектов жилищного фонда» на сайте mos.ru .



Гендиректор ООО «Медико-инженерный научный центр А.Г. Гриценко» Наталия Гриценко отметила, что отмена обеспечительных платежей сможет поддержать бизнес в непростое время. Ее центр является многопрофильным, арендует помещение, площадь которого составляет порядка 100 кв. м, у станции метро «Киевская» с 2002 года. Так как центр является медицинской организацией, ему установлена минимальная ставка аренды, которая сейчас составляет 3,5 тыс. рублей за кв. м в год без НДС.



Ранее центр перезаключил договор найма еще на 10 лет, но обеспечительный платеж пока не был внесен. Его отмена из-за введения антисанкционных мер позволит центру сэкономить около 150 тыс. рублей. Сейчас медцентру важна любая поддержка от города.