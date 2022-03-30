РИАМО - 30 мар. Сотрудники ГИБДД и городские службы устраняют последствия ДТП, произошедшего на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Москве, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Утром водитель грузовика MAN, перевозивший асфальтовую крошку, не справился с управлением при повороте с улицы Генерала Дорохова на внешнюю сторону ТТК. Автомобиль опрокинулся.

К данному моменту с дороги убрали рассыпавшуюся асфальтовую крошку. Сейчас службы перемещают грузовик, чтобы освободить проезжую часть.

По факту аварии назначена проверка.

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