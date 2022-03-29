РИАМО - 29 мар. Организму человека необходимо получать целый комплекс веществ для нормального функционирования. Поэтому важно включить в рацион продукты из пяти определенных категорий продовольственных категорий, сообщает врач-терапевт, диетолог Филипп Кузьменко.

По его словам, обязательно в рацион необходимо включить овощи и фрукты.

«Должны быть крупы, причем не только гречка, но и остальные виды. Из мяса должно быть мясо птицы, а не говядина или свинина, поскольку оно помогает не набрать лишний вес. Ну и, конечно, должны быть молочные продукты вроде творога, йогуртов и самого молока», – отметил Кузьменко в эфире радио Sputnik.

При составлении своего рациона необходимо помнить о правильном соотношении продуктов. Так, питание будет здоровым, если в него в достаточной мере будут включены овощи и фрукты.

«Все остальное уже более или менее зависит от вкусовых пристрастий человека. Понятно, что для жизни нужны и белки, и углеводы, и жиры, но обычно человек может подобрать нужное количество этих продуктов. А вот про фрукты и овощи люди забывают, а зря. Они жизненно необходимы», – заключил врач.