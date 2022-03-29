РИАМО - 29 мар. Легендарный фильм Алексея Балабанова «Брат» 24 марта второй раз стартовал в прокате. За первые выходные он занял третье место в тройке лидеров по кассовым сборам, сообщает Nation News.

Первые два места занимают мультфильм «Финник» (120,7 млн рублей) и боевик «Анчартед: На картах не значится» (50,5 млн рублей).

Прокатчики сообщили, что россияне проявили большой интерес к показу «Брата» на большом экране.

В сети «КАРО» сообщили, что кинозалам пришлось изыскивать возможности для добавления сеансов с фильмом, чтобы удовлетворить зрительский ажиотаж.

Фильм «Брат» вышел прокат в 1997 году. Главные роли в картине сыграли Сергей Бодров-младший и Виктор Сухоруков. В 2000 году на экраны вышел фильм «Брат-2», который имел огромный успех. Главные роли в нем исполнили те же артисты. Многие цитаты из фильма стали популярны у зрителей, сами актеры получили масштабное народное признание.