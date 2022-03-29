РИАМО - 29 мар. 19 добровольческих пожарных дружин будут помогать тушить лесные возгорания на территории Московской области, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.

«Добровольная пожарная охрана создается по инициативе физических или юридических лиц. Они участвуют и в профилактических мероприятиях, направленных на предупреждение пожаров, и также принимают непосредственное участие в тушении возгораний, имея на вооружении мобильные средства пожаротушения», - сказал председатель комитета Олег Баженов.

число добровольцев могут входить граждане от 18 лет. Состояние их здоровья должно позволять им участвовать в тушении пожаров, а также проводить аварийно-спасательные работы.

Все добровольцы проходят обучение по программам первоначальной и последующей профессиональной подготовки добровольных пожарных.