РИАМО - 29 мар. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидеры двух стран обсудили вопросы спецоперации на Украине и оплату за газ рублями, сообщает Федеральное агентство новостей.

В том числе были рассмотрены меры по обеспечению гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей из Мариуполя. Российский лидер подчеркнул, что для разрешения тяжелой ситуации в городе ВСУ должны сложить оружие.

Также главы государств коснулись вопроса оплаты поставок голубого топлива. Российские власти теперь принимают оплату за газ от недружественных стран в рублях.

Во вторник в Турции состоялась очная встреча представителей России и Украины. После переговоров российская сторона приняла решение снизить боевую активность на двух направлениях на территории Украины.

Военная специальная операция России на Украине стартовала 24 февраля. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, основные цели первого этапа спецоперации выполнены.